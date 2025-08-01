Попытка - как бесконечная пытка: клоунада Роберта Кочаряна

Автор: Акпер Гасанов

Бывший карабахский сепаратист, а позже и второй президент Армении Роберт Кочарян вновь тужится напомнить о себе. Ясное дело, что не реальными делами, не государственным мышлением, а серией популистских заявлений, полных фальсификаций, искажений фактов и личной обиды.

Говоря конкретнее, в интервью армянскому "5-му каналу" он попытался переписать новейшую историю, силился выдать желаемое за действительное, а главное - тужился переложить ответственность за поражение армянской армии в 2020 году на кого угодно, кроме себя. И это был тот самый случай, когда попытка обернулась пыткой. Слишком уж нелепо и анекдотично выглядел Роберт Седракович.

В частности, он Кочарян утверждает, что пункт о строительстве транспортного коридора через Армению (Зангезурский коридор) был включен в трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года исключительно "по просьбе Азербайджана" и "для симметрии" с Лачинским коридором. И это - примитивная попытка принизить реальную стратегическую значимость Зангезурского коридора.

Факт в том, что пункт 9 был согласован всеми сторонами - Азербайджаном, Арменией и Россией. Он был направлен на разблокировку региональных коммуникаций, о чем неоднократно говорилось в итоговых заявлениях трехсторонних встреч. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что восстановление связи между западными районами Азербайджана и Нахчываном - это суверенное право Азербайджана, а не акт милости со стороны Еревана.

Дальше больше. Кочарян ляпнул про "разрушение армии" и "отсутствие преимущества у Азербайджана. Эта часть умозаключений Роберта Седраковича - яркое проявление политического аутизма. Если у Азербайджана не было преимущества, как армянская армия могла потерять тысячи солдат, десятки населённых пунктов и все оккупированные территории?

Азербайджанская армия одержала молниеносную победу благодаря современным дронам, ракетным комплексам и точной разведке. Кроме того, имела место запредельно высокая мотивация наших военнослужащих и азербайджанского общества, сплотившегося вокруг идеи освобождения всех временно оккупированных территорий нашей страны. В то время как армянские генералы и олигархи воевали только за собственные счета.

В этой связи напомню заявление, сделанное Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым в 2021 году.

"Мы победили не только армию Пашиняна, но и армию Саргсяна и Кочаряна, потому что система, которую они выстроили, рухнула перед лицом азербайджанской мощи. Это была победа над армянским милитаризмом как таковым", - заявил глава нашего государства.

Эти его слова навсегда останутся своеобразной печатью на челе не только нынешнего руководства Армении, но и таких политических прохиндеев, как Роберт Кочарян и Сержик Саргсян. Как бы ныне Робик-джан не пытался наводить тень на плетень. И особо потешны его слова о том, что "не надо было проигрывать".

В этой связи возникает резонный вопрос- а где был он сам в те 44 дня, когда Азербайджан освобождал свои земли?

А он не приехал в Карабах, не сделал никакого реального политического шага, не надел военную форму, не взял в руки оружия. "Воевать", как оказалось, он может только в рамках проплаченного сафари в Африке. Да и его сын, Левон Кочарян, несмотря на имидж "брутального патриота", не появился на линии фронта. Они оба предпочли уютные диваны и камерные интервью, в то время как армянские солдаты умирали за иллюзии, которые Кочарян и Саргсян когда-то и создали.

Причина попыток Кочаряна напомнить о себе столь откровенно лживыми заявлениями очевидна - его рейтинг находится в пределах статистической погрешности. И теперь, на фоне растущей активности армяно-азербайджанских переговоров, он снова пытается сыграть на теме "предательства","поражения"", "реванша". Но армянское общество устало от войны и лжи - оно хорошо помнит, кто наживался на войне, а кто освобождал земли. Так что, не только нынешнее, но все будущие попытки Кочаряна поднять свой плюгавый рейтинг будут пыткой.