Представлен дешевый игровой монитор Xiaomi
Xiaomi представила бюджетный игровой монитор Redmi A27 2026, ориентированный на массового потребителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал GizmoChina.
Новинка получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц, что делает ее подходящей как для повседневных задач, так и для геймеров. Также заявлен охват цветового пространства sRGB на 99% и калибровка с точностью Delta E<1, что обеспечивает точную цветопередачу.
Экран также отличается широкими углами обзора - картинка остается различимой даже под углом до 178 градусов - и тонкими рамками, что облегчает конфигурации из нескольких дисплеев.
Среди прочих параметров Redmi A27 2026 отмечается яркость на уровне 300 нит и контрастность 1500:1, время отклика 6 мс, глубина цвета по схеме 6 бит + FRC (итоговые 8 бит).
Благодаря тонким рамкам монитор можно использовать в паре с другими. В комплекте с монитором идет комплектная подставка, но также предусмотрена возможность закрепить Redmi A27 2026 на стене.
Redmi A27 2026 уже доступен для заказа в Китае за 649 юаней.
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