https://news.day.az/world/1771485.html В Дублине мужчина напал на полицейского с ножом - ВИДЕО В центре Дублина мужчина напал на полицейского с ножом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Офицера госпитализировали с множественными ранениями, преступника задержали на месте. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Дублине мужчина напал на полицейского с ножом - ВИДЕО
В центре Дублина мужчина напал на полицейского с ножом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Офицера госпитализировали с множественными ранениями, преступника задержали на месте.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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