В Дублине мужчина напал на полицейского с ножом

В центре Дублина мужчина напал на полицейского с ножом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Офицера госпитализировали с множественными ранениями, преступника задержали на месте.

Представляем вашему вниманию данное видео: