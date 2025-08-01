Политическое ничто

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Депутат Госдумы Сергей Миронов стал в последние недели настоящей "звездой" на треке российско-азербайджанских отношений.

Он и его партия не играют особой роли и в собственном отечестве, а в Азербайджане, слыша фамилию Миронов, в первую очередь всегда вспоминали о знаменитом актере. Теперь и у нас все уже знают, что это "не тот Миронов, а другой".

"Другой" Миронов это российский депутат и политик, который решил затмить Константина Затулина и украсть у него славу провокатора и пустозвона. Сегодня российская пропаганда насаждает активную азербайджанофобию, требующую не только ненавидеть "черных", но и переходить к действиям против диаспоры, мигрантов и всех, кто смеет сказать об Азербайджане доброе слово. Чтобы позитивно высказаться в адрес Баку, нужно иметь очень большую смелость, а таковых немного, зато затулиных, мироновых и соловьевых, пардон, ка собак нерезаных. Негативная мотивация российского общества идет полным ходом.

Накануне Сергей Миронов снова отличился, предложив депортировать целиком семьи мигрантов, если кто-то из членов семьи нарушил закон. Об этом он с гордостью заявил, отвечая на вопрос ТАСС о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию. Готовый рвать и метать Миронов также заявил о необходимости обязательного биометрического контроля иностранцев, подразумевая мигрантов, разумеется.

Не знаем, как насчет мигрантов, но к российским азербайджанцам с тех пор, как появился заказ на шельмование Азербайджана, этот деятель явно неровно дышит. Он быстро сориентировался и постарался воспользоваться ситуацией, чтобы привлечь внимание к себе любимому и своей партии со сложным названием "Справедливая Россия - За правду".

В прошлом месяце этот тип направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, включая крупнейшие московские рынки "Садовод" и "Фуд Сити".

"Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации, включая проверку принадлежащих им предприятий и организаций на соответствие действующему законодательству, в том числе деятельность торговых комплексов "Садовод" (Москва), "Фуд Сити" (Москва)", - написано в послании.

На днях он накинулся на Михаила Гусмана, призвав Кремль лишить того всех государственных наград. Миронов считает нужным внести ради этого изменения в конституцию, чтобы президент РФ мог не только вручать награды, но и отбирать их. Участие Михаила Соломоновича в Шушинском медиафоруме и его высказывания в адрес азербайджанского лидера Миронов посчитал "предательством Родины".

Примечательно, что возмущенный до корней волос Миронов выскочил со своим предложением только после того, как Гусман был освобожден от должности первого заместителя гендиректора ТАСС. Почему он не бросился рвать на себе тельняшку сразу после опубликования стенограммы встречи Президента Азербайджана с участниками форума? Не читал? Глупости. За каждым словом Ильхама Алиева российская пропаганда внимательно следила и начала нападать практически сразу после выступления. Просто Миронов боялся связываться с такой личностью, как Михаил Гусман, пока тот был на коне, и ждал, как отреагируют власти. Власти отреагировали грубо - лишив заслуженного человека и профессионала поста. И Миронов осмелел.

После ухода Гусмана, ТАСС сполз в болото антиазербайджанской пропаганды, отсутствием которой выгодно отличался прежде.

Если Гусмана не лишат наград до начала осенней сессии ГД, Миронов наверняка не оставит этого просто так, а будет добиваться. Ведь, как следует из названия его партии, он борец за "справедливость" и "за правду".

Между прочим, реальное название его партии даже еще длиннее, чем указывается в СМИ. Она называется "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Такой винегрет образовался в результате слияния трех партий-неудачниц. Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" склеились, рассчитывая в результате укрупнения чего-то добиться. Это странное образование поставило целью бороться за "новый социализм" в России, то есть изначально она занимается пустозвонством и манипулирует в политических целях социальными проблемами россиян. Какой к черту "новый социализм" в стране, ведущей захватническую войну с соседом, общество которой в депрессии, а экономика пошла трещинами? Это чистой волы развод и манипуляции. Надо сказать, что такие партии, как мироновская, как раз и поднимаются на негативе и проблемах.

Но особенно интересна программа мироновской партии, точнее, следующий фрагмент из нее. "Наша цель - последовательно бороться с распространением ксенофобии и экстремизма, формировать общественное мнение в пользу межнационального и межкультурного сотрудничества, взаимопонимания граждан России разных национальностей и культур". Эта цитата взята с сайта партии.

Интересно, сам Миронов в курсе, что написано в программе СРПЗП? То, что он говорит и делает, полностью противоречит поставленным задачам. Вместо того, чтобы сеять в России межнациональный мир, Миронов сегодня возглавил антиазербайджанский сброд. Смешно полагать, что его регулярные наезды на азербайджанцев, Азербайджан и лояльных нашей стране деятелей исходят из желания сплотить российское общество. Наоборот, он вносит еще больше раздора там, где ксенофобия и без того набирает вес. И пусть не сомневается, что ненависть к азербайджанцам будет распространена на всех "нерусских". Может быть, как раз такую задачу и ставит Сергей Миронов с его "новым социализмом"? Ксенофоб и провокатор топит Россию, толкая российское общество в болото ксенофобии и шовинизма.

В соцсетях, кстати, ходит информация о связи этого деятеля со спецслужбами в прежние времена. Поговаривают, что партия ему была создана за "услуги". Правда или нет, судить не беремся. Нет ничего невозможного, а дыма без огня, как известно, не бывает.