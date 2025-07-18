Автор: Мехти Ахмедзаде

В российской Госдуме есть ряд одиозных политиков, которые при каждом удобном случае стремятся вбросить любую грязь в адрес Азербайджана, надеясь таким образом вбить клин в отношения между Баку и Москвой. Эти персонажи не строят, не предлагают, не решают - они лишь паразитируют на теме межнациональных отношений, превращая её в инструмент дешёвого политического самопиара.

Одним из самых ярких представителей этого типа давно стал депутат Госдумы Сергей Миронов - человек, который превратил популизм и ксенофобию в свою основную валюту. Миронов систематически занимает враждебную по отношению к нашей стране позицию и совершенно не стесняется этого.

На фоне напряжённой обстановки, связанной с событиями в Екатеринбурге, Миронов, как и следовало ожидать, поспешил воспользоваться ситуацией для собственного политического пиара.

В своём недавнем заявлении он с гордостью сообщил, что задержание сына Шахина Шихлинского произошло по его личному запросу. То есть депутат Госдумы не просто поддержал противоправные действия силовиков, но и публично приписал себе "заслугу" в этом деле.

Напомним, что первого июля в сети распространились кадры зверского нападения российских силовиков на Шихлинского. На видео видно, как спецназ подбегает к автомобилю, за рулем которого был его сын - Мутвалы, и сразу начинает выбивать стекло. В ответ водитель вынужден был дать задний ход, в результате чего, спровоцировавший ситуацию сотрудник ФСБ упал на землю. Никаких поводов для агрессии представители азербайджанской диаспоры не давали. Затем Шихлинского силой вытащили из автомобиля и повалили на землю.

15 дней спустя, был проведен суд в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Мутвалы. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья). Шихлинский младший арестован до 14 сентября и отправлен в СИЗО.

То есть, российские силовики спровоцировали ситуацию, сами подскользнулись и создали для себя опасный претендент, но по указке Миронова виноватыми пытаются выставить представителей азербайджанской диаспоры.

На этом депутат не остановился. Он открыто призвал к проверке всей азербайджанской диаспоры в России, отдельно подчеркнув такие крупные и значимые экономические объекты, как рынки "Садовод" и "Фуд Сити" в Москве. При этом осмеливается угрожать: "Это только начало", - написал Миронов.

Анонсирует начало целенаправленной кампании против азербайджанцев России?

Фактически, Миронов пытается сформировать образ диаспоры как "проблемной категории", которую якобы необходимо поставить под особый контроль. Это прямой путь к разжиганию межнациональной розни - и опасный прецедент, когда целое сообщество ставится под подозрение лишь по признаку происхождения.

Миронов, кстати, не впервые демонстрирует враждебное отношение к нашей стране. Достаточно вспомнить его многочисленные высказывания в период Второй карабахской войны.

Тогда он открыто поддерживал армянскую сторону, выступал с абсурдными заявлениями о признании так называемой "Нагорно-Карабахской Республики". Причем в прямое противоречие с международным правом и официальной позицией Российской Федерации, которая признаёт территориальную целостность Азербайджана.

По сути, Миронов давно и настойчиво пытается противопоставить Россию Азербайджану, используя для этого армяноцентричную повестку и личные симпатии. А теперь он решил перейти к прямым выпадам против азербайджанцев, живущих в России. Это уже не просто провокация, а диверсия.

Азербайджанская диаспора в РФ - не просто часть общества, а живое связующее звено между двумя государствами, между Баку и Москвой. Это канал взаимного уважения, доверия, экономики, культуры. И именно по этому каналу Миронов стреляет из своей думской рогатки, даже не понимая, что бьёт не по азербайджанцам, а по России.

Как видим депутат не заботится о законности и справедливости. Его заявления не имеют ничего общего с борьбой с преступностью. Всё, что его интересует, это попытка вернуть себе политическую видимость. Он давно утратил влияние. Его партия забыта, о нём не пишут, его не цитируют, его не слушают. В такой ситуации остаётся только одно. Создать скандал любой ценой.

История показывает, насколько разрушительными могут быть попытки сыграть на национальной розни. Особенно опасны такие заявления, когда они исходят от депутата федерального уровня. Россия строилась как многонациональное государство. Миронов, используя свой статус, подрывает саму эту основу. Его слова направлены не только против азербайджанцев. Они бьют по любой национальной группе, которая может оказаться следующей в очереди для бездоказательных обвинений. Именно такие сигналы в прошлом открывали дорогу к самым тяжёлым последствиям.

Пока Сергей Миронов пытается раскачать ситуацию и сеет вражду, Азербайджан делает совсем другое - предлагает диалог, укрепляет связи, вкладывается в экономические проекты, гуманитарное сотрудничество, культурный обмен. Азербайджан ведёт себя как зрелый и ответственный партнёр, который заинтересован в стабильности и уважении.

В последние годы отношения между Баку и Москвой стали прочнее. Совместные инфраструктурные проекты, энергетика, транспортные коридоры, координация в международных организациях - всё это результат обоюдного доверия.

Сергей Миронов давно перестал быть полезным для страны. Он не предлагает решений, не представляет интересы общества, не думает о будущем. Его деятельность свелась к одному - искать удобные цели для нападок и паразитировать на страхах. Это поведение неприемлемо для депутата.

Человек, который сознательно разжигает вражду между народами, не может находиться в Государственной Думе. Он не достоин ни мандата, ни уважения, ни публичной трибуны. Каждый его шаг направлен не на созидание, а на разрушение.

Уважение, равенство, достоинство - вот на чём должна держаться государственная политика. А таких, как Миронов, история давно записала в подстрекатели. Сегодня - он, завтра - другие.