https://news.day.az/world/1768279.html В Турции задержаны десятки организаторов каналов нелегальной миграции Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 32 лиц, причастных к организации каналов нелегальной миграции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию главы МВД в соцсетях, в числе задержанных шесть граждан иностранных государств. "Операции охватили всю территорию Турции.
В Турции задержаны десятки организаторов каналов нелегальной миграции
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 32 лиц, причастных к организации каналов нелегальной миграции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию главы МВД в соцсетях, в числе задержанных шесть граждан иностранных государств.
"Операции охватили всю территорию Турции. В числе прочих задержаны 572 нелегальных мигранта", - написал А.Ерликая.
По данным министра, в операциях участвовали 27 тыс. 108 сотрудников правоохранительных органов, которые, в числе прочих, организовали проверку документов в более 8 тыс. общественных мест, а также на территории 446 транспортных терминалов.
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