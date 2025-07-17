В Турции задержаны десятки организаторов каналов нелегальной миграции

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 32 лиц, причастных к организации каналов нелегальной миграции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию главы МВД в соцсетях, в числе задержанных шесть граждан иностранных государств.

"Операции охватили всю территорию Турции. В числе прочих задержаны 572 нелегальных мигранта", - написал А.Ерликая.

По данным министра, в операциях участвовали 27 тыс. 108 сотрудников правоохранительных органов, которые, в числе прочих, организовали проверку документов в более 8 тыс. общественных мест, а также на территории 446 транспортных терминалов.