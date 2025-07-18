США признали нехватку ракет для длительных военных операций
Запасы оружия на американских складах истощены, США должны прекратить отправлять вооружение за рубеж, поскольку собственного арсенала им хватит лишь на восемь дней боевых действий.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети X заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней", - подчеркнул он.
По словам Макгрегора, это означает, что Соединенные Штаты сегодня не способны вести длительные боевые действия. Кроме того, военный выразил сомнения в том, что главе государства Дональду Трампу сообщают о соответствующем положении дел.
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