Запасы оружия на американских складах истощены, США должны прекратить отправлять вооружение за рубеж, поскольку собственного арсенала им хватит лишь на восемь дней боевых действий.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней", - подчеркнул он.

По словам Макгрегора, это означает, что Соединенные Штаты сегодня не способны вести длительные боевые действия. Кроме того, военный выразил сомнения в том, что главе государства Дональду Трампу сообщают о соответствующем положении дел.