Трамп инициировал обнародование данных по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом написал он в своей соцсети Truth Social.

"На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил Генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это МОШЕННИЧЕСТВО, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас", - написал он.

Бонди ответила ему в X: "Президент Трамп, мы готовы завтра передать суду рассекречивание стенограмм заседания большого жюри".

Призыв главы Белого дома прозвучал после публикации The Wall Street Journal о "непристойной" открытке на 50-летие Эпштейна, автором которой газета назвала Трампа. Последний отрицает эти сведения. Он пообещал в скором времени подать в суд на WSJ и ее владельца Руперта Мердока.