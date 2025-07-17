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Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга объявлен в розыск

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в федеральный розыск. Как сообщает Day.Az, об этом пишут российские СМИ. По имеющейся информации, Шахин Шыхлински обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Официальной информации об объявлении в розыск Шахина Шыхлински нет.