https://news.day.az/society/1768409.html Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга объявлен в розыск Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в федеральный розыск. Как сообщает Day.Az, об этом пишут российские СМИ. По имеющейся информации, Шахин Шыхлински обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Официальной информации об объявлении в розыск Шахина Шыхлински нет.
Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга объявлен в розыск
Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в федеральный розыск.
Как сообщает Day.Az, об этом пишут российские СМИ.
По имеющейся информации, Шахин Шыхлински обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
Официальной информации об объявлении в розыск Шахина Шыхлински нет.
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