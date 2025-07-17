Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга объявлен в розыск

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает Day.Az, об этом пишут российские СМИ.

По имеющейся информации, Шахин Шыхлински обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Официальной информации об объявлении в розыск Шахина Шыхлински нет.