На юге Франции бушуют лесные пожары

В департаменте Ардеш на юге Франции начался лесной пожар, 10 гектаров участка уже сгорело.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой префектуру департамента.

"На горном участке между городами Лубарес и Вальгорж в департаменте Ардеш начался пожар", - рассказали телеканалу в ведомстве.

Там отметили, что крутой рельеф местности способствует стремительному распространению огня. По оценкам специалистов, площадь может достичь 60 гектаров.

По предварительным данным, воспламенение началось у обочины дороги, после чего огонь перешел на сосновую рощу. На месте происшествия работают 80 пожарных. Власти направили 40 единиц техники, три самолета и вертолет для сброса воды.