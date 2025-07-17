Состоялась встреча руководителя Администрации Президента Азербайджана с делегацией Счетного органа ОАЭ

17 июля глава Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с председателем Счетного органа ОАЭ Хумейдом Обейдом Абушибсом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием отношений, носящих характер стратегического партнерства, между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В частности, было особо подчеркнуто, что недавний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты и подписанное в присутствии глав государств обеих стран "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов" создали прочную основу для дальнейшего расширения взаимосвязей.

Было отмечено, что в последние годы между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами наблюдается устойчивое и динамичное развитие отношений в сферах экономики, транспорта, энергетики, культуры и других областях, при этом компании ОАЭ реализуют в Азербайджане ряд успешных проектов в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.

На встрече было отмечено, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на освобожденных территориях продолжаются масштабные восстановительно-строительные работы. Подчеркнуто, что в результате проведенной работы было отмечено, что бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться на родину. В то же время была выражена благодарность ОАЭ за финансовую поддержку, оказанную гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой в Азербайджане.

Также были обсуждены деятельность Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией и Счетного органа Объединенных Арабских Эмиратов, проделанная работа в сфере борьбы с коррупцией, институциональные реформы, совершенствование законодательной базы, меры по повышению подотчётности и ответственности государственных органов, а также возможности расширения двустороннего и международного сотрудничества в этих сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.