https://news.day.az/world/1768458.html Южно-корейская провинция пережила самые сильные ливни - ВИДЕО Южно-корейская провинция Чхунчхон-Намдо за ночь пережила самые сильные ливни за последнее столетие, что вызвало сильнейшее наводнение в регионе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Есть сообщения о погибших, в том числе в результате вызванных стихией оползней.
Южно-корейская провинция пережила самые сильные ливни - ВИДЕО
Южно-корейская провинция Чхунчхон-Намдо за ночь пережила самые сильные ливни за последнее столетие, что вызвало сильнейшее наводнение в регионе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Есть сообщения о погибших, в том числе в результате вызванных стихией оползней.
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