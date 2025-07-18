Южно-корейская провинция пережила самые сильные ливни

Южно-корейская провинция Чхунчхон-Намдо за ночь пережила самые сильные ливни за последнее столетие, что вызвало сильнейшее наводнение в регионе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Есть сообщения о погибших, в том числе в результате вызванных стихией оползней.