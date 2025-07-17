ЦБА обсудил перспективы сотрудничества с Центром исламского банкинга Аль-Худа

Первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров принял главного исполнительного директора Центра исламского банкинга и экономики Аль-Худа Мохаммеда Зубаира Мугала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, во время встречи состоялся обмен мнениями по текущим экономическим тенденциям, стратегическим инициативам, которые будут способствовать развитию исламского банкинга в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", а также по необходимым нормативным изменениям в этом направлении.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества.