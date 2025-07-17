Сирия заявила о готовности к войне

Сирия не боится войны и готова сражаться, если ей будут угрожать. Об этом заявил президент переходного периода республики Ахмед аш-Шараа, его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не из тех, кто боится войны. Мы посвятили свою жизнь преодолению трудностей и защите своего народа, и мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений. Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будет угрожать", - подчеркнул глава государства.

Также аш-Шараа обратился к друзам, заявив, что их защита является приоритетом сирийских властей. Он добавил, что Дамаск отвергает "любые попытки вовлечь друзов в руки внешних сил".