Мбаппе подозревают во взятке

Капитана сборной Франции Килиана Мбаппе во Франции подозревают во взятке полицейским в размере более €180 тыс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Le Figaro.

Обвинения в адрес Мбаппе, опубликованные изданием Canard Enchaîné, "стали предметом административного расследования". Сообщается, что речь идет о дотации пятерым сотрудникам спецподразделения полиции, отвечавшим за безопасность французской национальной команды.

Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) расследует предположительные выплаты по чекам на €30 тыс. сотрудникам спецподразделения и €60 тыс. их начальнику, что в общей сложности составило €180 тыс.

Столкнувшись с масштабом этого дела, Мбаппе и его окружение заявили, что "всё было сделано в соответствии с правилами", а также "в духе закона, который позволяет игроку выразить свою благодарность тем, кто работает с преданностью и самоотдачей".