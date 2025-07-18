https://news.day.az/society/1768477.html Начинается прием в детсады - вниманию родителей С 11:00 8 июля 2025 года родители смогут в электронном порядке подать заявку на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в подчинении Региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики, а с 11.00 25 июля - в дошкольные учреждения города Баку.
Начинается прием в детсады - вниманию родителей
С 11:00 8 июля 2025 года родители смогут в электронном порядке подать заявку на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в подчинении Региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики, а с 11.00 25 июля - в дошкольные учреждения города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МÜТDA.
Для детей, родившихся в 2020 и 2021 годах, очередь станет активной с 11:00, а для детей, родившихся в 2022, 2023 и 2024 годах - с 15:00.
Родители могут на портале www.bq.edu.az создать электронный кабинет для приёма детей в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.
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