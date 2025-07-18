Начинается прием в детсады

С 11:00 8 июля 2025 года родители смогут в электронном порядке подать заявку на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в подчинении Региональных управлений образования и Нахчыванской Автономной Республики, а с 11.00 25 июля - в дошкольные учреждения города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МÜТDA.

Для детей, родившихся в 2020 и 2021 годах, очередь станет активной с 11:00, а для детей, родившихся в 2022, 2023 и 2024 годах - с 15:00.

Родители могут на портале www.bq.edu.az создать электронный кабинет для приёма детей в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.