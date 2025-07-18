https://news.day.az/sport/1768475.html В Шувеляне утонул футболист «Зиря» На территории поселка Шувелян Хазарского района Баку (примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории) утонул в море футболист команды U16 ФК "Зиря" Фарид Шахвердиев.
В Шувеляне утонул футболист «Зиря»
На территории поселка Шувелян Хазарского района Баку (примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории) утонул в море футболист команды U16 ФК "Зиря" Фарид Шахвердиев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, тело утонувшего было обнаружено водолазами-спасателями Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства и передано по назначению.
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