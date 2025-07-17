https://news.day.az/sport/1768214.html Определен соперник "Карабаха" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Футбольный клуб "Карабах" узнал своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский клуб встретится с ирландским чемпионом - "Шелбурном".
Определен соперник "Карабаха" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Карабах" узнал своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский клуб встретится с ирландским чемпионом - "Шелбурном".
Ирландская команда пробилась во второй раунд после победы над "Линфилдом" из Северной Ирландии. "Шелбурн" выиграл домашнюю встречу со счетом 1:0, а на выезде сыграл вничью - 1:1.
Первый матч между "Карабахом" и "Шелбурном" состоится 22 или 23 июля, ответная встреча запланирована на 30 июля.
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