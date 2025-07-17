Еще 43 семьи получили ключи от новых домов в селе Кенгерли

Отправившаяся 17 июля в село Кенгерли Агдамского района группа переселенцев прибыла в родной край. На данном этапе 43 семьям (176 человек) были вручены ключи от новопостроенных частных домов. В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, жители, вернувшиеся на родную землю, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.