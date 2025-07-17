Состоялся вечер, посвященный творчеству Азера Рзаева

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прозвучала финальная аккордная точка концертного сезона - заключительное выступление камерного оркестра Cadenza, сообщает Day.Az.

Этот вечер был посвящён 95-летию одного из ярчайших представителей азербайджанской музыкальной школы, выдающегося композитора и педагога Азера Рзаева ( 15.06.1930 - 14.12. 2015). В программе - жемчужины его творчества, каждая из которых стала отдельной историей, рассказанной языком музыки: лиричный "Ноктюрн" для виолончели и оркестра, проникновенный "Маленький вальс", философское "Размышление" и темпераментный "Гайтаги" для тара, трогательная вторая часть Первого скрипичного концерта и эмоционально насыщенная "Поэма" для камерного оркестра.

На сцене блистали талантливые солисты - Георгий Иманов (виолончель), Сельджан Мамедли (фортепиано), Арслан Новресли (тар) и Мухаммед Гулузаде (скрипка) - каждый из них по-своему раскрыл глубину и многогранность музыки Мастера. Кстати, Мухаммед Гулузаде - правнук Азера Рзаева.

Cadenza Contemporary Orchestra, созданный в 2021 году, завершил уже четвёртый сезон, ставший настоящим музыкальным путешествием. За это время коллектив покорил слушателей оригинальностью программ и тонкой исполнительской чувствительностью. У руля творческого процесса - дирижёр Самир Асадов и художественный руководитель Тюркар Гасымзаде, под чьим чутким руководством коллектив продолжает уверенно двигаться вперёд, открывая новые горизонты камерной музыки.

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