Экс-завод Volkswagen подготовил цех сварки к выпуску автомобилей Tenet

На заводе "АГР Холдинг" в Калуге завершилась подготовка сварочного цеха к запуску производства автомобилей нового российского бренда Tenet по полному циклу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании, которое поступило "Известиям".

Наибольший объем работ пришелся на перепроектирование сварочного цеха под конструктивные особенности нового автомобиля. В случае с Tenet это потребовало практически полной перестройки цеха, начиная от размещения оборудования и заканчивая программированием операций для конкретной архитектуры кузова, рассказали в компании. Уровень автоматизации сварочного производства доведен до 90%.

Первое сварочное оборудование было поставлено на завод 25 марта, в конце июня был сварен первый кузов автомобиля Tenet. За три месяца выполнен монтаж оборудования, произведена его настройка, запуск и отладка. На текущий момент сварено более 200 предсерийных кузовов.

"Запуск сварки и последующее развертывание производства полного цикла станут важным этапом в повышении уровня локализации. Это позволит постепенно расширять круг российских поставщиков, включая производителей кузовных деталей и силовых компонентов, укреплять технологическую самостоятельность проекта", - отметили в "АГР".