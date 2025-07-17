https://news.day.az/world/1768396.html Китай усиливает давление на Армению - по вопросу Зангезурского коридора Китай давит на Армению из-за Зангезурского коридора. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, спикер парламента Армении Ален Симонян встретился с новым послом КНР в Ереване.
Китай усиливает давление на Армению - по вопросу Зангезурского коридора
Китай давит на Армению из-за Зангезурского коридора.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, спикер парламента Армении Ален Симонян встретился с новым послом КНР в Ереване.
Детали переговоров не раскрываются, но наверное, тема очевидна всем: Армения, затягивая процесс нормализации отношений с Баку, мешает и большим планам Китая, касающихся Среднего коридора.
Неудивительно, что Пекин назначает в Армению нового посла: очевидно что его задачей будет оказывать на Ереван нужное давление для того, чтобы мирный договор с Баку был подписан как можно скорее. Это даст Пекину возможность поскорее запустить главный транзитный коридор в Европу.
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