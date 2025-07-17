Китай усиливает давление на Армению

Китай давит на Армению из-за Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, спикер парламента Армении Ален Симонян встретился с новым послом КНР в Ереване.

Детали переговоров не раскрываются, но наверное, тема очевидна всем: Армения, затягивая процесс нормализации отношений с Баку, мешает и большим планам Китая, касающихся Среднего коридора.

Неудивительно, что Пекин назначает в Армению нового посла: очевидно что его задачей будет оказывать на Ереван нужное давление для того, чтобы мирный договор с Баку был подписан как можно скорее. Это даст Пекину возможность поскорее запустить главный транзитный коридор в Европу.