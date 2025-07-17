В этом районе Баку не будет света

В связи с реконструкцией в Сабунчинском районе Баку на некоторых участка района возникнут сбои в подаче электроэнергии.

Как сообщили Day.Az в "Азеришыг", 17 июля на ряде участков Управления энергоснабжения и сбыта Сабунчинского района пройдут работы по реконструкции и ремонту.

"В связи с этим с 10:00 до 13:00 в поселке Бакиханов на улицах Лейлы Мамедбейли, Назима Исмаилова, Самедбея Мехмандарова, Явера Алиева будет введено ограничение на подачу электроэнергии. После завершения реконструкции указанные участки будут более качественно обеспечиваться электроэнергией", - отмечается в сообщении.