Смена рецептуры Coca-Cola может привести к массовым увольнениям в США

Генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боуд заявил, что изменение рецепта Coca-Cola может негативно отразиться на пищевой промышленности США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

По его словам, замена текущих ингредиентов приведет к снижению доходов американских фермеров, росту импорта сахара и, как следствие, потере рабочих мест.

При этом, добавил он, с точки зрения питания такие изменения не несут ощутимых преимуществ.

"Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы тростниковым сахаром не имеет смысла и приведет к потере тысяч рабочих мест в пищевой промышленности США, снижению доходов фермерских хозяйств и увеличению импорта иностранного сахара, и все это без какой-либо пользы для здоровья", - сказал Боуд.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что договорился с Coca-Cola о переходе на "настоящий тростниковый сахар". Однако сама компания не подтвердила изменение состава напитка. В ответ на комментарий в соцсетях представители Coca-Cola подчеркнули, что их продукция соответствует всем требованиям американского законодательства.

Обсуждение рецепта происходит на фоне инициативы "Сделаем Америку снова здоровой" (MAHA), возглавляемой Робертом Кеннеди-младшим. Ее цель заключается в сокращении сахара и искусственных добавок в еде. При этом эксперты и сама Coca-Cola заявляют, что тростниковый сахар и кукурузный сироп имеют одинаковую пищевую ценность и безопасны для здоровья.