https://news.day.az/world/1768236.html Мощный пожар в Ираке, 50 погибших - ВИДЕО Около 50 человек погибли в результате масштабного пожара в гипермаркете в провинции Васит в Ираке. Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил губернатор провинции.
Мощный пожар в Ираке, 50 погибших - ВИДЕО
Около 50 человек погибли в результате масштабного пожара в гипермаркете в провинции Васит в Ираке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил губернатор провинции.
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