Автор: Акпер Гасанов

Этого стоило ожидать. Вчерашние громкие заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который подтвердил, что Ереван получил от Вашингтона предложение по управлению транспортным коридором между территориями Армении и Азербайджана, привели к большому числу истеричных, манипулятивных и провокационных заявлений со стороны так называемых армянских "реваншистов".

Напомню, что по словам Никола Пашиняна, контакты между Арменией и Азербайджаном могут помочь преодолеть существующее глубокое недоверие между двумя странами. И это правда. Последняя встреча руководителей Азербайджана и Армении, которая была двухсторонней, без посредников, тому является ярким доказательством. Да и в целом, альтернативой миру всегда и везде была война. А чем она может закончится для Армении - Пашинян, кажется, уже окончательно понял.

В итоге, мы услышали вчера от него, что предложение по управлению транспортным коридором не противоречит армянскому законодательству, в котором предусматривается право на застройку. Компания может вложить деньги - в дороги, трубопроводы, линии электропередачи. И после истечения срока контракта эта инфраструктура в любом случае останется в собственности армянского государства.

В качестве примеров аутсорсинга армянский премьер привел аэропорт Звартноц, "ЮКЖД" и систему водоснабжения. То есть, он рассуждал аргументировано и, как это не удивительно, логично. Но в ответ, в целом ряде оппозиционных армянских СМИ появились статьи, в котором Пашиняна обвиняли в "предательстве национальных интересов".

Такие речи в его адрес звучат с того самого момента, как Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность в результате победы в 44-дневной войне и посредством проведения однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. Да, даже после поражения в 44-дневной войне, официальный Ереван продолжал оказывать карабахским сепаратистам политическую, финансовую и военную помощь. Мы все это помним, оценивая нынешние заявления Никола Воваевича.

При этом видим и слышим мы и другое. Говоря конкретнее - заявление депутата армянского парламента от оппозиционного блока "Армения" и представителя партии АРФ Дашнакцутюн Ишхана Сагателяна. Оно вновь демонстрирует, насколько деструктивна и вредоносна может быть политическая риторика, построенная на фобиях, теориях заговора и националистической истерии.

Исторически дашнаки зарекомендовали себя не как созидатели, а как разрушители. Их действия в начале XX века, включая участие в этнических чистках, провокациях против соседних народов и милитаристской авантюре, стоили армянскому народу десятков лет страданий. Сегодня, в условиях, когда у Армении наконец появляется шанс на региональную интеграцию, восстановление экономики и устойчивое развитие, АРФ Дашнакцутюн снова поднимает знамя страха и раздора.

Формула "Зангезурского коридора" - или, точнее, вопрос восстановления транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном - обсуждается с момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Этот проект сулит Армении не только выход из транспортной изоляции, но и реальные экономические дивиденды: инвестиции, рост транзитных доходов, новые рабочие места и снятие напряженности на южных границах.

Однако армянская оппозиция в лице "сагателянов" предпочитает блокировать любые шаги, направленные на нормализацию. Их заявления о "турецком вилайете", "оккупации", "репрессиях против церкви и оппозиции" - это не что иное, как попытка сохранить внутреннюю нестабильность в Армении и продолжить традиционную для дашнаков игру на страхах, жертвенности и исторических обидах.

Срыв транспортных проектов и нормализации армяно-азербайджанских отношений выгоден исключительно тем силам, которые заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ оставался зоной постоянной турбулентности. Это - и отдельные внешние игроки, и внутриполитические радикалы, кормящиеся от хаоса. Чем хуже ситуация в Армении, тем больше у таких политиков оснований кричать о "предательстве", "оккупации" и "национальном унижении".

Но у них нет ни одного конструктивного предложения - только лозунги, которые не решают ни одной из реальных проблем Армении. Сагателян и ему подобные не предлагают конкретных альтернатив, не говорят о будущем, не предлагают дорожных карт. Их задача - разрушить. И если завтра регион вновь окажется на грани конфликта, эти же люди первые выйдут с лозунгами "нас предали" - хотя именно они сегодня пытаются торпедировать любые мирные инициативы.

Но трезвый анализ ситуации кричит о том, что реальность Южного Кавказа - это взаимозависимость, транспортная связанность, энергетическое партнёрство. В таких условиях проекты наподобие "Зангезурского коридора" становятся не угрозой, а залогом будущего процветания - как для Азербайджана, так и для самой Армении. Но для этого нужно выйти из идеологического прошлого и признать: путь вперед - это путь сотрудничества, а не конфронтации.

Вместо этого мы снова слышим привычную дашнакскую риторику, знакомую по трагическим страницам истории. Армянское общество должно задаться вопросом: действительно ли оно готово и дальше следовать за теми, кто ведет его от одного кризиса к другому? Азербайджан, со своей стороны, последовательно выступает за устойчивый мир в регионе, развитие инфраструктуры и установление добрососедских связей. И история даст свою оценку тем, кто этот путь пытается разрушить.