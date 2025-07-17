https://news.day.az/world/1768351.html Смерч унес крышу торгового центра в Колорадо - ВИДЕО Ливневый смерч унес крышу торгового центра в Колорадо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Смерч унес крышу торгового центра в Колорадо - ВИДЕО
Ливневый смерч унес крышу торгового центра в Колорадо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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