Туриста избили в Таиланде за неоплаченные напитки в баре

Отдыхающий в Таиланде турист отказался платить за напитки в караоке-баре и был избит его сотрудниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 16 июля. 26-летний британский турист был один в баре Diamond в Чиангмае. Когда он собрался уходить, работники заведения принесли ему счет с завышенными ценами на 20 тысяч бат (48,1 тысячи рублей). Мужчина возмутился и ушел, не заплатив за напитки, однако сотрудники бара догнали его и избили.

В тот момент, когда девять тайцев набросились на туриста, они попали на видео. На кадрах группа мужчин удерживает британца за ноги и руки, пиная его, а испуганный путешественник клянется, что заплатит наличными.

Как сообщил руководитель отряда местной полиции, полковник Пратчая Тисала, находившийся в состоянии алкогольного опьянения турист отделался лишь незначительными ушибами. Офицеры арестовали восемь человек в возрасте от 18 до 28 лет, а девятый злоумышленник сдался сам.

Выяснилось, что у заведения не было лицензии, после инцидента Diamond закрыли. Сотрудникам предприятия, среди которых была одна женщина, предъявили обвинения в нападении и организации незаконного бизнеса.