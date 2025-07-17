https://news.day.az/showbiz/1768402.html Вышел первый официальный трейлер Mortal Kombat 2 - ВИДЕО Вышел первый большой трейлер Mortal Kombat 2. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В фильме появятся все классические персонажи файтинга - обещают много эпичных боёв с фирменной жесткостью без цензуры. Премьера - 24 октября.
Вышел первый официальный трейлер Mortal Kombat 2 - ВИДЕО
Вышел первый большой трейлер Mortal Kombat 2.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В фильме появятся все классические персонажи файтинга - обещают много эпичных боёв с фирменной жесткостью без цензуры.
Премьера - 24 октября.
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