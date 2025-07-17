Вышел первый официальный трейлер Mortal Kombat 2

Вышел первый большой трейлер Mortal Kombat 2.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В фильме появятся все классические персонажи файтинга - обещают много эпичных боёв с фирменной жесткостью без цензуры.

Премьера - 24 октября.