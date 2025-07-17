Россия следит за Арменией

В России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с Европейским союзом (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Маяк", комментируя высказывания армянского премьера Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.

Песков отметил, что это суверенное дело Армении, но добавил: "При этом они (руководство Армении - ред.) интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал Песков.