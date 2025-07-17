https://news.day.az/world/1768204.html Россия следит за Арменией В России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с Европейским союзом (ЕС). Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Маяк", комментируя высказывания армянского премьера Никола Пашиняна.
Россия следит за Арменией
В России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с Европейским союзом (ЕС).
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Маяк", комментируя высказывания армянского премьера Никола Пашиняна.
Ранее Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.
Песков отметил, что это суверенное дело Армении, но добавил: "При этом они (руководство Армении - ред.) интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал Песков.
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