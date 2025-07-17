https://news.day.az/society/1768384.html В Хазарском районе спасены утопающие люди - ВИДЕО В посёлке Тюркан Хазарского района города Баку двое человек столкнулись с опасностью утопления в неохраняемой зоне моря. Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Служба МЧС Азербайджана.
В Хазарском районе спасены утопающие люди - ВИДЕО
В посёлке Тюркан Хазарского района города Баку двое человек столкнулись с опасностью утопления в неохраняемой зоне моря.
Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Служба МЧС Азербайджана.
Уточняется, что на место происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.
Благодаря оперативной спасательной операции, водолазы-спасатели спасли находившихся в опасности утопления 16-летнего Фирудина Алхаса оглу Курбанова (2008 г.р.) и 15-летнего Иззета Эльдениза оглу Джафарова (2009 г.р.), вытащив их в безопасную зону.
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