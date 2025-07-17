В Хазарском районе спасены утопающие люди

В посёлке Тюркан Хазарского района города Баку двое человек столкнулись с опасностью утопления в неохраняемой зоне моря.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Служба МЧС Азербайджана.

Уточняется, что на место происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

Благодаря оперативной спасательной операции, водолазы-спасатели спасли находившихся в опасности утопления 16-летнего Фирудина Алхаса оглу Курбанова (2008 г.р.) и 15-летнего Иззета Эльдениза оглу Джафарова (2009 г.р.), вытащив их в безопасную зону.