Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили усадебный комплекс Мехмандаровых в Шуше

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили усадебный комплекс Мехмандаровых в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокого гостя проинформировали о том, что комплекс, состоящий из большого и малого жилых зданий, семейной мечети и родника, был построен представителями известного азербайджанского рода Мехмандаровых в XVIII веке.

Было сообщено, что усадебный комплекс Мехмандаровых, один из уникальных образцов богатых архитектурных традиций Азербайджана, был отреставрирован Фондом Гейдара Алиева. С октября 2021 года в усадебном комплексе Мехмандаровых, расположенных на его территории семейной мечети и роднике проводились ремонтно-восстановительные работы, роднику возвращен первозданный вид. Родник был сдан в пользование в сентябре 2022 года во время ознакомления Президентом Ильхамом Алиевым с ходом реставрационных работ в комплексе. 9 мая 2023 года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых после реставрации. Здесь создана музейная экспозиция на тему "Дом карабахского дворянина". При ее составлении за основу были взяты особенности интерьера дома карабахского дворянина, образа жизни интеллигента конца XIX - начала ХХ веков. В экспозиции использовано более 150 антикварных предметов.