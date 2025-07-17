https://news.day.az/society/1768410.html В Баку утонул человек В посёлке Шувелан, Хазарского района Баку, произошла трагедия - в море утонул человек. Сигнал о происшествии поступил на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В Баку утонул человек
В посёлке Шувелан, Хазарского района Баку, произошла трагедия - в море утонул человек. Сигнал о происшествии поступил на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент случился на участке побережья, где отсутствует спасательный пост, примерно в километре от ближайшего пункта наблюдения.
Для проведения поисковых мероприятий к месту происшествия были направлены водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Ранее мы сообщали, что в Газахе мужчина утонул в озере.
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