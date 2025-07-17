В Баку утонул человек

В посёлке Шувелан, Хазарского района Баку, произошла трагедия - в море утонул человек. Сигнал о происшествии поступил на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, инцидент случился на участке побережья, где отсутствует спасательный пост, примерно в километре от ближайшего пункта наблюдения.

Для проведения поисковых мероприятий к месту происшествия были направлены водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Газахе мужчина утонул в озере.