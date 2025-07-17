https://news.day.az/society/1768288.html В Газахе мужчина утонул в озере В Газахском районе произошёл несчастный случай. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Кемерли. Жители района, отец с ребенком купались в озере. Мужчина утонул, ребенка удалось спасти.
В Газахе мужчина утонул в озере
В Газахском районе произошёл несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Кемерли.
Жители района, отец с ребенком купались в озере. Мужчина утонул, ребенка удалось спасти.
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