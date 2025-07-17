В Газахе мужчина утонул в озере

В Газахском районе произошёл несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Кемерли.

Жители района, отец с ребенком купались в озере. Мужчина утонул, ребенка удалось спасти.