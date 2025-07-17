Мерц и Стармер подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили "историческое" соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, документ подписан в лондонском Музее Виктории и Альберта.

По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах, а также безопасность и разведку.

В тексте сказано, что страны берут обязательство помогать друг другу в случае агрессии, проводить регулярные внешнеполитические консультации и согласовывать позиции по ключевым международным проблемам - от ядерного оружия до борьбы с изменением климата и киберугрозами.

Особое внимание уделено укреплению обороны и сдерживания на севере и востоке Европы, развитию военно-технического взаимодействия и поддержки национальных производителей вооружения. Обе стороны подтвердили готовность совместно защищать мир и стабильность Евро-Атлантики, повышая эффективность совместных действий в рамках НАТО и Евросоюза. Договор также предусматривает укрепление сотрудничества в добыче ресурсов Северного моря.