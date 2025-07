Умерла певица Конни Фрэнсис

Певица Конни Фрэнсис, известная благодаря песне "Pretty Little Baby", умерла на 88-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом написал публицист Рон Робертс на своей странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем и глубокой печалью сообщаю вам об уходе из жизни моей дорогой подруги Конни Фрэнсис прошлой ночью", - говорится в заявлении.

2 июля певица в Facebook сообщила о своей госпитализации из-за болей, в связи с которыми ей пришлось отменить выступления в начале июля.

Конни Фрэнсис была популярной исполнительницей среди американских подростков в 1960-е годы, отмечает телеканал CNN. Известность ей принесли такие песни, как "Lipstick on Your Collar", "Who's Sorry Now?" и "Pretty Little Baby".