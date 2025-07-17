https://news.day.az/sport/1768418.html Определены даты матчей "Карабаха" против "Шелбурна" во втором раунде квалификации ЛЧ Стали известны даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном", передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Первый поединок состоится 23 июля в Белфасте на стадионе "Windsor Park" и начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Определены даты матчей "Карабаха" против "Шелбурна" во втором раунде квалификации ЛЧ
Стали известны даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном", передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Первый поединок состоится 23 июля в Белфасте на стадионе "Windsor Park" и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 30 июля на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Напомним, в первом раунде "Шелбурн" обыграл североирландский "Линфилд" по сумме двух матчей - 1:0 и 1:1.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре