Определены даты матчей "Карабаха" против "Шелбурна" во втором раунде квалификации ЛЧ

Стали известны даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном", передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Первый поединок состоится 23 июля в Белфасте на стадионе "Windsor Park" и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 30 июля на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Напомним, в первом раунде "Шелбурн" обыграл североирландский "Линфилд" по сумме двух матчей - 1:0 и 1:1.