Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о проводимых работах.

Было сообщено, что фундамент мечети был заложен главой нашего государства в 2021 году. Ее архитектурное решение носит символичный характер, она будет отличаться как образец современной архитектуры в историческом городе. Так, по поручению Президента Ильхама Алиева форма мечети будет отражать цифру 8, что, в свою очередь, символизирует день освобождения города Шуша от оккупантов - День Победы. Два минарета мечети будут отображать число 11. Это - символ освобождения города Шуша и Карабаха от оккупации в одиннадцатом месяце. Мечеть, высота минаретов которой составит 72 метра, строится в верхней части города Шуша. Ее наружная часть будет украшена геометрическими узорами, аналогичными тем, которые украшают минареты древней Шушинской мечети. В настоящее время выполнено более 60 процентов работ. Строительство мечети планируется завершить в следующем году.