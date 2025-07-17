Армия США испытала Typhon

Армия США провела испытания ракетного комплекса Typhon в ходе учений. Запущенной из Австралии ракетой поразили надводную мишень, сообщает Stars and Stripes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Армия США на этой неделе впервые запустила ракету из ракетной системы средней дальности Typhon из Австралии, поразив морскую цель в ходе продолжающихся учений Talisman Sabre, сообщило военное ведомство в среду", - говорится в публикации.

Установка 3-й многопрофильной оперативной группы, которая базируется на Гавайях, запустила ракету SM-6 с полигона Брэдшоу. В публикации подчеркнули, что этот пуск ознаменовал первое применение Typhon в западной части Тихого океана.

Комплекс Typhon, который начали разрабатывать после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, может использовать ракеты SM-6 и Tomahawk. Пусковая установка представляет собой сухопутный вариант корабельной пусковой установки Mk41.