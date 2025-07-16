В этом районе Баку снесут аварийные здания
В Хатаинском районе города Баку начинается снос аварийных зданий, срок эксплуатации которых истёк.
Как сообщает Day.Az, работы по сносу будут проводиться по адресам улица Оксиген, дом 1 и улица Марата Амирханова, дом 14 - там расположены здания с истекшим сроком эксплуатации и находящиеся в аварийном состоянии.
Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре поручил подготовку проектно-сметной документации для организации сноса Государственному институту "Азердовлетлайихе", подведомственному Государственному агентству по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям. С соответствующим институтом был заключён договор.
Согласно договору, "Азердовлетлайихе" выплачено 10 822 маната.
Планируется завершить работы по сносу до 15 сентября текущего года.
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