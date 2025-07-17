https://news.day.az/world/1768265.html Израиль наращивает производство систем ПВО Министерство обороны Израиля осуществило массовый заказ систем противовоздушной обороны "Arrow".
Израиль наращивает производство систем ПВО
Министерство обороны Израиля осуществило массовый заказ систем противовоздушной обороны "Arrow".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством обороны и израильской аэрокосмической промышленностью, будет осуществлено масштабное производство систем ПВО "Arrow" и они будут переданы в распоряжение армии.
Отметим, что в 12-дневной ирано-израильской войне системы ПВО большой дальности "Arrow 2" и "Arrow 3" сыграли важную роль в обезвреживании иранских ракет в небе над Израилем.
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