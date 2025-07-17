Израиль наращивает производство систем ПВО

Министерство обороны Израиля осуществило массовый заказ систем противовоздушной обороны "Arrow".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством обороны и израильской аэрокосмической промышленностью, будет осуществлено масштабное производство систем ПВО "Arrow" и они будут переданы в распоряжение армии.

Отметим, что в 12-дневной ирано-израильской войне системы ПВО большой дальности "Arrow 2" и "Arrow 3" сыграли важную роль в обезвреживании иранских ракет в небе над Израилем.