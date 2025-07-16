Определился чемпион Азербайджана по пляжному футболу

Завершился чемпионат Азербайджана по пляжному футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионом страны стал "Банк ВТБ", обыгравший "Марафон" со счётом 7:4 в последнем туре.

"Марафон" занял второе место. "Чинар Зангилан", победивший "Дирчелиш" со счётом 5:4, завоевал бронзовую медаль.

Эльгюн Аббаслы ("Чинар Зангилан"), забивший 13 голов, получил награду самого результативного игрока турнира. Лучшим вратарём был признан Эльчин Гасымов ("Банк ВТБ"), а лучшим игроком - Орхан Мамедов ("Марафон").

Команда-чемпион, "Банк ВТБ", представит Азербайджан в основном этапе Euro Winners Cup. Серебряный призер "Марафон" примет участие в Euro Challengers, который считается плей-офф этого турнира.