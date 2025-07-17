Урок геополитики для Макрона от Баку: когда проигрывают даже не армяне

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Вот и дошло: бывшая "метрополия света", "родина прав человека", "защитница демократии" - оказалась жалким статистом на собственной задворке. С треском, с позором, с фальшивой "Марсельезой" вместо аргументов и с "либеральными ценностями" вместо яиц. Франция, под чахлым руководством Эммануэля Макрона, стремительно превращается в глобального клоуна - с лакированной обувью, но без политической почвы под ногами.

Добро пожаловать в Новую Каледонию - не французскую, а свободную.

Теперь уже никто не просит у Франции свободы - её просто забирают. Потому что договариваться с Макроном - всё равно что вести переговоры с мебелью: красиво, глянцево, но абсолютно бессмысленно. Канакский народ ждал, надеялся, терпел. Три референдума, тысячи протестов, десятилетия борьбы - всё впустую. Макрон не услышал, потому что привык слышать только себя. И в итоге оглох от собственного эха.

А когда стало жарко, Париж сдрейфил. Сбежал. Не по-мужски. Не по-государственному. А как страус с дипломом ENA.

Вы только вдумайтесь: в XXI веке Франция по-прежнему удерживала у себя за тысячу километров территорию, где местное население считается вторым сортом. Где протесты подавляются спецназом, а языки коренного народа запрещены в школах. И всё это - под вывеской "ценностей ЕС".

И вот теперь - всё. Французская "глобальная миссия" окончательно схлопнулась на острове с населением в 270 тысяч человек. Не в Сахеле, не в Ливане, не в Карабахе - а там, где Париж считал себя "хозяином". Новая Каледония, вырвав зубами свою идентичность, швырнула в лицо Макрону паспорт Пятой республики и ушла с гордо поднятой головой.

А Макрон? Он опять начал читать лекции. Мол, "это угроза республиканскому порядку", "мы не позволим"... Не позволите? Да вы уже давно ничего не можете позволить. У вас на месте власти - рекламный щит от L'Oréal, а вместо политической воли - вечная озабоченность "климатической повесткой".

Кто бы мог подумать, что тот самый Азербайджан, которому Франция годами читала морали, устроит ей холодный душ прямо в тихоокеанской зоне. Баку сыграл в долгую. Не на эмоциях, а на стратегии. И когда Париж пытался изображать из себя полицейского региона, Азербайджан поддерживал канаков - не громко, не пафосно, а эффективно.

Сегодня уже неважно, кто и что думает по поводу Baku Initiative Group. История всё расставила по местам: в этой партии Азербайджан - гроссмейстер, а Франция - самодовольная пешка, забывшая, что её с любой стороны может взять ферзь.

А теперь давайте приглядимся к самой Франции. Массивные протесты. Беспорядки. Погромы. Полиция, которая уже не контролирует окраины. Лё Пен на пороге власти. И абсолютно потерянный Елисейский дворец, где президент больше похож на блогера с ТикТока, чем на лидера ядерной державы.

Франция теряет всё - от внешней политики до внутреннего единства. У неё не осталось союзников, не осталось колоний, не осталось даже морального авторитета. Только высокомерие. И вот это высокомерие сейчас хоронят - не где-нибудь, а на островах, которые Париж считал своими вечными "достояниями".

Новая Каледония - это не конец. Это начало. Начало конца французской имперской иллюзии.

Теперь - внимание на главный нерв этой истории. Пока французские дипломаты занимались интеллектуальными экзерцисами в штаб-квартире ООН, Азербайджан системно, методично, хладнокровно создавал сеть антиколониального влияния. Не где-нибудь, а в Меланезии. Именно Баку, а не Москва, инициировал антифранцузские кампании в Африке, а теперь - и в Тихом океане. Вот он, новый стиль геополитики XXI века: не лозунги, а работа. Не угрозы, а связи. Не санкции, а флаги в руках повстанцев.

Азербайджанцы не просто "мстят" Франции за Карабах. Это звучит по-детски. Нет, мы делаем то, что не смогли ни СССР, ни даже Китай - вытесняют Париж из постколониального мира его же методами: мягкой силой, точечной агентурой, точной риторикой. Французский МИД признал: протестующие на другом конце Земли размахивали азербайджанскими флагами. Случайность? Нет. Это геополитика по-бакински.

А теперь немного статистики - для любителей фактов.

Франция в Новой Каледонии обеспечивала до 80% бюджета острова. А значит, контроль был тотальный. Однако все экономические рычаги обрушились под тяжестью политической близорукости.

Разумеется, Баку и пальцем не пошевелил. По версии французской прессы, канаков вдохновила "песнь свободы". Но, позвольте, почему эта песнь зазвучала как раз после того, как в Баку на саммите Движения неприсоединения выступили делегаты с флагами стран Океании, и в том числе представители каледонской делегации? Почему вдруг канаки начали упоминать Азербайджан в интервью французским медиа?

Потому что Азербайджан научился действовать так, как Париж давно разучился: тихо, точно и в долгую. И да, сегодня именно Баку - хозяин политического времени. Париж же - просто его жертва.

Макрон проиграл не только канакам. Он проиграл и своим. Белым французам, потомкам переселенцев, лоялистам, которые десятилетиями работали на благо острова и верили в республику. И вот им объявляют: спасибо, вы больше не граждане в полном смысле. У вас теперь другая страна, другие законы и возможно - другие враги.

С этого момента Франция окончательно теряет право рассуждать о международном праве, о территориальной целостности, о суверенитете. Урок Карабаха для Парижа так и не был усвоен. А вот урок от Баку оказался слишком болезненным - хирургическим.

После того как Макрон фактически подписал капитуляцию в Новой Каледонии, французская политическая и медийная машина предсказуемо включила привычный режим: "Нас атакуют! Нас дестабилизируют! Нас хотят лишить нашей благородной роли в мире!" Ах, как трогательно. Особенно если учесть, что за последние 70 лет Франция вторгалась в страны Африки чаще, чем Мали успевала менять президентов. Но когда на другом конце Земли кто-то организует митинг с флагом Азербайджана - это уже гибридная агрессия.

Париж всерьёз обвинил Баку в "вмешательстве во внутренние дела" и "разжигании сепаратизма". Французское МВД в мае 2024 года публично заявило, что "Азербайджан оказывает координированное влияние на протестные группы в Новой Каледонии". Простите, а чем тогда занималась сама Франция, когда оплачивала медиа-кампании армянской диаспоры, снабжала Ереван вооружением, лоббировала резолюции против Азербайджана в ПАСЕ и Европарламенте? Это не было вмешательством? Это называлось "демократическая солидарность"?

Парадокс в том, что французы в своём неоколониальном высокомерии даже не поняли: игра давно изменилась. Они думают, что информационная война - это прерогатива только западных центров влияния. Что право влиять на общественные процессы в других странах закреплено за членами G7. А когда вдруг это начинает делать Азербайджан - у них начинается истерика. Потому что у них рушится представление о мире, где они по определению - учителя, а остальные - ученики.

Но именно Азербайджан, обладая куда меньшими ресурсами, чем Франция, смог добиться колоссального эффекта.

В то время как Макрон тратил миллиарды на пустые военные миссии в Сахеле и говорил с трибуны ООН о "многостороннем мире", Баку действовал точечно: выстраивал связи с активистами; приглашал делегации к себе; обеспечивал платформу на международных форумах;

продвигал антиколониальную повестку на саммитах Движения неприсоединения; запускал медиа-инициативы на английском, французском, арабском и испанском языках.

Французские генералы и дипломаты могут сколько угодно жаловаться на "гибридные методы". Проблема не в методах, а в том, что у них нет ответа. Потому что вы больше не авторитет. Вы - бывшие.

Теперь немного истории. Когда в 1960-е годы Франция "де-юре" уходила из Африки, она оставила там сеть управляемых режимов, военных баз и экономических связей - так называемую систему "Françafrique". Но в 2020-е эта система обвалилась: Мали изгнала французов в 2022 году; Буркина-Фасо в 2023; Нигер - в 2023; ЦАР и Чад - тоже отвернулись от Парижа.

И что в ответ? Вместо самоанализа - нытьё. Вместо новой стратегии - демонизация тех, кто занял ваше место. Особенно Азербайджана, потому что его успех в антиколониальной риторике - это пощёчина французской миссии "цивилизаторства". Какое же это унижение: проиграть информационно, политически и символически стране, которую вы недавно пытались выставить "диктаторским режимом" на всех своих площадках.

Вы, господа из Парижа, хотите бороться с "исламистской угрозой", "вмешательством России" и "гибридными атаками Баку"? Начните с простого: перестаньте лгать сами себе. Вы не спасители цивилизации. Вы - империя, которая отмирает. И отмирает в позоре.

...И вот теперь, господа французы, вы стоите перед зеркалом истории. Голые. Без мантии "цивилизаторской миссии", без щита "европейских ценностей", без прикрытия "прав человека". Всё, чем вы прикрывались, сожжено на костре вашего колониального лицемерия. А пепел развеял ветер, дующий с южного Кавказа.

Вы проиграли не потому, что кто-то был сильнее. А потому что пришёл тот, кто не боится вас называть своими именами. Кто не ведётся на ваши игры, не дрожит от ваших санкций, не покупается на ваши медали. Кто вышел на вашу же площадку, по вашим же правилам - и обыграл вас всухую. С логикой, с аргументами, с союзами, с символами.

Вы десятилетиями кормили мир баснями о свободе и справедливости. А когда свобода и справедливость постучали к вам в двери - в лице канаков, в лице африканских государств, в лице Азербайджана - вы вцепились в свои цепи как последняя метрополия, панически визжащая от того, что наступает конец.

Но конец уже наступил. Потому что когда марш Республики сменяется парадом лжи, когда Триколор вешают рядом с дронами и слезоточивым газом, когда "свобода, равенство, братство" становятся синонимами полицейского дубинка - значит, пришло время другим. Новым. Свободным.

Азербайджан сегодня - это не просто страна. Это приговор вам, Париж. Хладнокровный, беспощадный, как удар в солнечное сплетение. Как точный выстрел в надменную маску упадочной империи.

Вы хотели воевать с духом - а получили реальность. Вы хотели поучать Восток - а Восток разобрал вас по косточкам. Тихо. Без гнева. С холодным презрением хирурга, режущего опухоль.

Теперь молчите.

Ваш век закончился.

Добро пожаловать в мир после Франции.