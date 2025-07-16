Безвизовый режим между Азербайджаном и этой страной вступил в силу

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов", подписанное в апреле во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, вступило в силу 16 июля.

Как сообщает Day.Az, согласно документу, граждане Азербайджанской Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта, и граждане Китайской Народной Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта, освобождаются от необходимости получения визы для въезда, выезда и транзита через территорию другой страны на срок, не превышающий тридцати (30) дней за один визит и не превышающий в общей сложности периода в девяносто (90) дней в течение любого периода в сто восемьдесят (180) дней.