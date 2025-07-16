Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана выступило с предупреждением для водителей.

Как сообщили Day.Az, в обращении говорится:

"Невнимательность на дороге может привести к тяжёлым последствиям. Нарушение водителями правил безопасности при аварийной или вынужденной остановке в ряде случаев приводит к серьёзным трагедиям. К сожалению, водители порой оставляют свои автомобили по тем или иным причинам прямо на проезжей части, не учитывая погодные и дорожные условия, интенсивность движения, ограниченную видимость, а также время суток - светлое или тёмное. Это создаёт крайне опасную ситуацию, о которой они даже не подозревают", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что согласно законодательству, водитель в первую очередь обязан включить аварийную световую сигнализацию, установить знак аварийной остановки и как можно скорее освободить проезжую часть, чтобы не допустить повторного ДТП.

"Если транспортное средство вышло из строя, водитель должен по возможности убрать его с дороги полностью, а если это невозможно - припарковать на обочине или тротуаре и принять все необходимые меры для предупреждения других участников движения о возникшей опасности", - добавили в ведомстве.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращает внимание водителей на то, что по причине халатности неоднократно происходили трагические происшествия, и призывает их не проявлять равнодушие к собственной жизни и здоровью, а также к жизни и безопасности окружающих.