В Китае арестовали японского шпиона

В Китае за шпионаж арестован гражданин Японии.

Как передает Day.Az, им оказался сотрудник японской фармацевтической компании Astellas Pharma.

Японский гражданин в возрасте пятидесяти с лишним лет был задержан в марте 2023 года буквально накануне своего возвращения на родину после завершения рабочего контракта в Китае. В августе 2024 года ему были предъявлены обвинения в шпионаже.