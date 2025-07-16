https://news.day.az/world/1768026.html В Китае арестовали японского шпиона В Китае за шпионаж арестован гражданин Японии. Как передает Day.Az, им оказался сотрудник японской фармацевтической компании Astellas Pharma. Японский гражданин в возрасте пятидесяти с лишним лет был задержан в марте 2023 года буквально накануне своего возвращения на родину после завершения рабочего контракта в Китае.
В Китае арестовали японского шпиона
В Китае за шпионаж арестован гражданин Японии.
Как передает Day.Az, им оказался сотрудник японской фармацевтической компании Astellas Pharma.
Японский гражданин в возрасте пятидесяти с лишним лет был задержан в марте 2023 года буквально накануне своего возвращения на родину после завершения рабочего контракта в Китае. В августе 2024 года ему были предъявлены обвинения в шпионаже.
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