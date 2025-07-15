https://news.day.az/world/1767940.html Израиль сообщил о ликвидации десятков радикалов в боях на севере Газы Военнослужащие армии Израиля уничтожили десятки вооруженных радикалов в боях на севере сектора Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Израиль сообщил о ликвидации десятков радикалов в боях на севере Газы
Военнослужащие армии Израиля уничтожили десятки вооруженных радикалов в боях на севере сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В районе Бейт-Хануна на севере сектора Газа военнослужащие уничтожили десятки террористов с близкого расстояния и ликвидировали террористические объекты, включая подземные туннели и пусковую установку", - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что солдаты "обнаружили место закладки большого количества взрывчатки", после чего ВВС Израиля нанесли удар и "обезвредили эту локацию".
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