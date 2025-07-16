https://news.day.az/world/1768015.html

Лесные пожары в Турции продолжаются - ВИДЕО

Лесные пожары в Турции продолжаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Теперь эпицентр пожаров в регионе провинция Текирдаг к западу от Стамбула и Болу к востоку.