https://news.day.az/world/1768015.html Лесные пожары в Турции продолжаются - ВИДЕО Лесные пожары в Турции продолжаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Теперь эпицентр пожаров в регионе провинция Текирдаг к западу от Стамбула и Болу к востоку.
Лесные пожары в Турции продолжаются - ВИДЕО
Лесные пожары в Турции продолжаются.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Теперь эпицентр пожаров в регионе провинция Текирдаг к западу от Стамбула и Болу к востоку.
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