Лесные пожары в Турции продолжаются

Лесные пожары в Турции продолжаются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Теперь эпицентр пожаров в регионе провинция Текирдаг к западу от Стамбула и Болу к востоку.