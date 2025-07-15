Увеличилась выработка электроэнергии на СЭС в Азербайджане

В январе-июне этого года солнечные электростанции в Азербайджане выработали 258,5 миллиона кВтч электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, это на 41,8 миллиона кВтч или на 19,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что в секторе производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром в Азербайджане в январе-июне 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1736,7 млн манатов.

Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 312,9 миллиона манатов.