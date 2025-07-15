https://news.day.az/economy/1767917.html Увеличилась выработка электроэнергии на СЭС в Азербайджане В январе-июне этого года солнечные электростанции в Азербайджане выработали 258,5 миллиона кВтч электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате. Согласно информации, это на 41,8 миллиона кВтч или на 19,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
Увеличилась выработка электроэнергии на СЭС в Азербайджане
В январе-июне этого года солнечные электростанции в Азербайджане выработали 258,5 миллиона кВтч электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате.
Согласно информации, это на 41,8 миллиона кВтч или на 19,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
Отметим, что в секторе производства, распределения и снабжения электрической энергией, газом и паром в Азербайджане в январе-июне 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1736,7 млн манатов.
Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 312,9 миллиона манатов.
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