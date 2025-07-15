Meta вложит сотни миллиардов долларов в эти проекты

Основатель компании Meta Марк Цукерберг заявил, что потратит сотни миллиардов долларов на строительство огромных центров обработки данных с искусственным интеллектом в США.

Об этом передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные медиа, передает Day.Az.

По его словам, первый многогигаваттный центр обработки данных под названием Prometheus должен заработать в 2026 году. Одна из площадок займет территорию размером почти с Манхэттен - 59,1 кв.км.

Meta вкладывает значительные средства в разработку так называемого "суперинтеллекта" - технологии, которая, по их мнению, может превзойти самых умных людей. Компания, которая зарабатывала в основном на онлайн-рекламе, в прошлом году получила свыше 160 млрд долларов дохода.

В публикации в Threads Цукерберг сообщил, что Meta строит несколько кластеров мощностью несколько гигаватт, и один из них, под названием Hyperion, может увеличиться до пяти гигаватт в течение нескольких лет.